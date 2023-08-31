Muğla'da çalıntı kimlikle hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Antalya'da çaldıkları kimlikle Marmaris'te hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki farklı otelde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda 2 hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Antalya'da çalınan bir kimlikle otellere giriş yaparak hırsızlık yaptıkları tespit edilirken şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 2 farklı otelde hırsızlık olayları meydana geldi. İlk olayda, İ.D. isimli şahsın kız arkadaşı ile konakladığı odadan bin 300 TL ve 600 dolar çalınırken, diğer olayda da yine bir başka oteldeki odadan S.E. isimli şahsın 1 adet cep telefonu ve M.G.'nin ise cüzdanındaki 2 bin dolar ile 8 bin TL para kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Meydana gelen olayların ardından otellerin kamera kayıtlarını incelemeye alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 şahsın kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin izini süren ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı.

Çalıntı kimlik kullanarak otele giriş yapmış

Daha önceden de aynı suçlardan sabıkalarının bulunduğu da belirlenen B.D. isimli erkek ve M.K isimli kadın şüphelinin üst aramalarında, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca B.D.'nin üzerinden A.K. isimli bir şahsa ait kimlik çıktı. B.D.'nin devlet memuru olduğu tespit edilen A.K. isimli vatandaşın kimliğini kullanarak otellere giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonunda kimliği kullanılan A.K.'ye ulaşılırken, A.K. kimliğini bir ay önce Antalya'da çaldırdığını beyan etti. A.K. ise şahısları tanımadığını belirterek kimliğini kullanan şahıslardan şikayetçi oldu. Gittikleri otellerde birer gece kalarak aynı katta bulunan odalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.