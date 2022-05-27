Muğla'da büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA - Volkan Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Milas Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Kargıcak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde inceleme yaptı.

Otomobilde hayvanları bayıltmakta kullanılan iğne ile bölgede baygın halde bir hayvan gören ekipler, sürücü A.B'yi jandarma komutanlığına götürdü. Hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen A.B ile N.M. ve R.Y gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, hırsızlık suçundan tutuklandı.

Öte yandan büyükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.

AA / Volkan Yıldız - Güncel

Jandarma Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title