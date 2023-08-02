Muğla'da Büyü İddiasıyla Çıkan Yangınla İlgili Gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangınla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, büyüyü bozmak için yangını çıkardığını söyledi. Yangında 10 dönüm orman zarar gördü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 10 dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Fırat K. (25) gözaltına alındı. Fırat K., emniyetteki ifadesinde, Muğla'da büyü olduğunu ve büyüyü bozmak için çakmağıyla yangın çıkardığını söyledi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Menteşe ilçesinin Kızıldağ mevkiide 31 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında ormanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçakla havadan; 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 50 personel ile karadan müdahale edildi. Yarım saat süren müdahalenin ardından 10 dönümlük alan zarar gördü.