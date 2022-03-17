Muğla'da boş arazide silahla vurulmuş iki eşeğin ölüsü bulundu - Haberler

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Muğla'da boş arazide silahla vurulmuş iki eşeğin ölüsü bulundu

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da boş arazide silahla vurulmuş iki eşeğin ölüsü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide silahla vurularak öldürülen iki eşek ile yaralı bir yavru eşek bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide silahla vurularak öldürülen iki eşek ile yaralı bir yavru eşek bulundu.

Karacasöğüt Mahallesi Bayır mevkisinde doğa yürüyüşü yaparken eşek ölülerini gören vatandaş, çevre derneğine bilgi verdi.

Dernek yetkilileri de jandarma ve belediyeyi aradı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri boş tüfek fişekleri buldu.

Ekipler, ölü eşeklerin yakınında bir de yaralı halde yavru eşek buldu.

Yaralı yavru eşek, Marmaris Belediyesi ekiplerince tedavi edilmek üzere Gökova Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, hayvanın tedavisinin ardından bulunduğu yere bırakılacağını bildirdi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris Belediyesi, Jandarma, Marmaris, Muğla, Güncel, Haberler

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