Muğla'da Bocce Turnuvası: Yaşlılar, Gençler ve Çocuklar Buluştu

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen bocce turnuvasında yaşlılar, gençler ve çocuklar bir araya geldi. Ula Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bocce tanıtıldı ve müsabaka yapıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen bocce turnuvasında yaşlılar, gençler ve çocuklar buluştu.

Ula Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bocce müsabakası düzenlendi.

Yaşları 60 ila 80 arasında değişen huzurevi sakinleri, Tazelenme Üniversitesi üyeleri ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte bocce tanıtılarak, müsabaka yapıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, yaş almış bireyler, çocuklar ve gençleri bocce turnuvasında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, hedeflerinin, kuşaklararası iletişimi spor yoluyla sağlamak ve bocce branşında yeni başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Yaşlı ve genç kuşağın bir araya geldiği etkinlikte konuşan Ula Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yağmur Küçük ise "kıdemli gençler" ile gençlerin, bocce müsabakasında buluştuğunu kaydetti.

Turnuvada, 108 sporcunun katıldığını belirten Küçük, yarışların kıyasıya rekabetle geçtiğini ifade etti.

Bocce antrenörü Yasemin Miski de eğlenceli geçen müsabakalara yoğun bir katılım olduğunu yediden yetmişe tüm kuşakları biraraya getirdiklerini dile getirdi.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit, İlçe Halk Eğitim Müdürü Sevinç Yakıt ve aileler katıldı.

Turnuva sonunda katılan yaşlılar ile çocuk ve gençler fotoğraf çektirdi.