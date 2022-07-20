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Tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçakladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 29 yaşındaki M.S. isimli genç, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakladı. Edinilen bilgiye göre şüpheli M.S., Bayır Mahallesi'nde ailesinin yanında bulunan eşi M.S. (26), kayınvalidesi Ü.S. (63) ve kayınpederi R.S. (71) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. bıçakla eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethiye'deki hastanelere kaldırdı. 26 yaşındaki M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, kayınvalide Ü.S. ile kayınpeder R.S.'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan eş M.S. için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından M.S. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Yalçın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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