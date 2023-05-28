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Muğla'da bir kişi oy kullanmaya Yörük kıyafetiyle geldi

Muğla'da bir kişi oy kullanmaya Yörük kıyafetiyle geldi

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yöresel Yörük kıyafetiyle oy kullandı. Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle gelen Oktay Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, Durukan ile fotoğraf çektirdi. Durukan, 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Türkiye'nin 100. yılında seçime gittiğini belirten Durukan, "Ben de tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yöresel Yörük kıyafetiyle oy kullandı.

Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle gelen Oktay Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, Durukan ile fotoğraf çektirdi.

Durukan, 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Türkiye'nin 100. yılında seçime gittiğini belirten Durukan, "Ben de tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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