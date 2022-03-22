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Muğla'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Marmaris Kaymakamlığınca sokakta yaşayan kimsesizlerin konaklatıldığı bir otel odasında kalan kişinin uzun süre odadan çıkmaması üzerine görevli yedek anahtarla içeriye girdi.

İsmail Tekin'in (51) hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu polise ve sağlık ekibine bildirdi.

Otele gelen 112 Acil Servis ekibi, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris, Muğla, Otel, Güncel, Haberler

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