Muğla'da bir evden 30 bin dolar çalma olayında şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evden 30 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi ve operasyon düzenledi. Tutuklanan şüpheli Marmaris adliyesine sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evden 30 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rus uyruklu K.A'nın ikamet ettiği evden 30 bin dolar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi N.B'nin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Muğla Hamdibey karakoluna getirilirken buradaki işlemlerin ardından, Marmaris'e gönderildi. Marmaris adliyesine sevk edilen N.B isimli şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - MUĞLA