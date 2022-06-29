Muğla'da bina boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Muğla'da bina boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da bina boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelin bina boşluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelin bina boşluğuna sıkışan Kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Armutalan Mahallesi 224 Sokak'taki otelin bina boşluğuna kedi yavrusu sıkıştığı ihbarını alan Marmaris İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi çıkardı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris İtfaiye Muğla kedi Güncel Haberler

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