Muğla'da bina boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelin bina boşluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelin bina boşluğuna sıkışan Kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Armutalan Mahallesi 224 Sokak'taki otelin bina boşluğuna kedi yavrusu sıkıştığı ihbarını alan Marmaris İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi çıkardı.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
AA / Sabri Kesen - Güncel