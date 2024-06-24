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Muğla'da biçerdöver yangını: 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir biçerdöverin motor kısmında çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak biçerdöver kullanılamaz hale geldi ve yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Kayacık Mahallesi'ndeki buğday tarlasında hasatta kullanılan biçerdöverin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler buğday tarlasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Muğla Tarım Yaşam Güncel Haberler

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