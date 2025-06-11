Muğla'da Bıçaklı Kavga: İki Kişi Öldü

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir tartışma sonucu iki kişi bıçakla öldürüldü, bir kişi ağır yaralandı. Olaydan sonra yakalanan şüpheli, yaşananları hatırlamadığını ifade etti.

YAŞANANLARI HATIRLAMIYORMUŞ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ı bıçakla öldüren, anne N.A.'yı da ağır yaralayan Köksal Uslu (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Uslu, polisteki ifadesinde evde birlikte içki içtikten sonra tartışma çıktığını ve yaşanan olayları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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