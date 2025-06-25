Muğla'da Beton Mikserinin Çarptığı Otomobilde 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, bir beton mikseri otomobile çarptı. Aynı aileden 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'da beton mikserinin otomobile çarptığı kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muğla Çevre Yolu'nda meydana geldi. Menteşe'den Aydın'a seyir halindeki Hakan B. idaresindeki 48 G 81089 plakalı beton mikseri, aynı yöndeki Alper Arslan'ın kullandığı 48 AOY 953 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü Alper Arslan, eşi Ayşegül Arslan, çocukları Almila Arslan ve Alya Arslan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hakan B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi

İran'ın kritik kararı sonrası Meclis bu sloganla inledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif

Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu

Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.