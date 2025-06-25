Muğla'da Beton Mikseri Otomobile Çarptı, 4 Yaralı

Muğla'da Beton Mikseri Otomobile Çarptı, 4 Yaralı
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Muğla'da bir beton mikserinin otomobile çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazada 2 kişinin durumu ağır, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'da beton mikserinin otomobile çarptığı kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muğla Çevre Yolu'nda meydana geldi. Menteşe'den Aydın'a seyir halindeki Hakan B. idaresindeki 48 G 81089 plakalı beton mikseri, aynı yöndeki Alper Arslan'ın kullandığı 48 AOY 953 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü Alper Arslan, eşi Ayşegül Arslan, çocukları Almila Arslan ve Alya Arslan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hakan B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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