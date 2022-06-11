Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Muğla'nın Dalaman ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati Şahin yönetimindeki 48 E 0514 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda beton bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Durmuş Genç - Güncel Dalaman İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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