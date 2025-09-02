Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da belediye başkanının ailesinin evine yanıcı madde atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine gece saatlerinde yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanıcı madde nedeniyle balkonda çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, aileyi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada şunları söyledi:

"Başkanımızın anneannesi ve dedesine yönelik bir cam şişe içerisinde saat 22.10 civarında balkona yanıcı madde atılıyor. Meydana gelen yangın mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor. Tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, olayı gerçekleştiren ve eşkalini tespit etmeye çalıştığımız iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyor. Gerek analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz kontrol yapıyor. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız."

Kaçan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç'nin (15) polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.