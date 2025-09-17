Haberler

Muğla'da Belediye Başkan Yardımcısına İmar Yolsuzluğu Gözaltısı
Köyceğiz ilçesinde, belediye başkan yardımcısı sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. İhbar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında birçok sahte belge ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi.

Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

