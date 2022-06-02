Muğla'da bazı bölgelerde ormanlara giriş yasaklandı - Haberler

MUĞLA'nın 9 ilçesinde 15 gün süren ve 52 bin hektar ormanlık alanının kül olmasına neden olan yangınların ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Valilik, havanın ısınması ve yangın riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirdi. Orman içi ve yol kenarlarındaki mekanlarda yanıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı.

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde geçen yıl temmuz ayının sonu ve ağustosta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 52 bin hektar alan zarar gördü. 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın gruplarına destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 işçi, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

"Belirtilen alanlara yetkili amirin izni alınmadan girilmeyecek, etkinlik ve piknik yapılamayacak, araç park edilemeyecek. Karar kapsamında orman içi ve yol kenarlarında bulunan turizm tesisleri, çadır kamp ve piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişekle dilek balon, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Mesire alanları ise kapsam dışında bırakıldı. Bölgelerde, denetimler aralıksız sürdürülecek, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak."