MUĞLA'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

MUĞLA'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Muğla'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Bodrum'a son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla yoğun talep gördü. Ramazan Bayramı tatili için İzmir yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Ayrıca Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı belirtildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında trafik polisleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, il genelinde 198 ekip ile 272 personelin görev yapacağını söyledi.

BODRUM'A 15 BİNDEN FAZLA ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın etmeye başladı. Resmi nüfusu 194 bin olan kente bayram tatili ile birlikte 300 binden fazla yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Bodrum'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'yi geçti. Kent genelinde Emin Anter Bulvarı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Konacık Kavşağı istikametinden Turgutreis istikametine yoğun araç kuyruğu oluştu. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan, kente son 24 saat içinde 15 binden fazla aracın giriş yaptığı bildirildi.