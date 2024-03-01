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Muğla'da batma tehlikesi geçiren bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 20 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, lastik botun su alması sonucu yardım talebi üzerine ekipler harekete geçti. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 20 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta aralarında çocuklarında olduğu 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Datça Muğla Dünya Güncel Haberler

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