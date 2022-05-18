Muğla'da başarılı trafik personelleri ödüllendirildi - Haberler

Muğla'da üstün gayreti görülen trafik polisleri ve jandarma trafik personeline başarı belgesi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden Komiser Burcu Avcı, Polis Memuru Ahmet Akkaya ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Mahir Demir'e başarı belgeleri Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından takdim edildi.

Muğla'da karayollarında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür eden Tavlı, "Vatan sevgisi ve görev bilinciyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan ve görevini layıkıyla yerine getiren emniyet ve jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan da katıldı.