Muğla'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, gençleri bağımlılıktan tamamen uzak tutmak için topyekun bir mücadele verilmesi, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Muğla Valiliği Koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacak gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için çözüm önerileri görüşüldü.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, bağımlılığı tedavi etmenin maddi ve manevi anlamda çok daha zor ve uzun bir süreç olması nedeniyle bu mücadeledeki en önemli hamlenin önleme faaliyetleri olduğunu söyledi.

Mücadeleye tüm kurumların katkı sunması gerektiğini belirten Tavlı, "Önlerine koyulacak sosyal, sportif ve kültürel argümanlarla birlikte gençlerimizi bağımlılıktan tamamen uzak tutmak için sadece kolluk kuvvetleriyle değil, topyekun bir mücadele verilmesi, herkesin elini taşın altına koyması gerek." dedi.

Sivil toplum kuruluşları olmadan bağımlılıkla mücadele konusunda başarıya ulaşmanın çok zor olduğunu anlatan Tavlı, Muğla'da Valilik ve Yeşilay arasında imzalanan protokol ile ilçelerden YEDAM'ın hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin ulaşım hizmetinin de sağlandığını ifade etti.

Çalıştay ile bağımlılıkla mücadele kapsamında sorunların tespitinin yapılması, önleyici tedbirler kapsamında kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak "Ben Olsaydım" yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İş Kur Müdürü Ferda Güley Ceylan, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllüler ve çalıştay üyeleri katıldı.