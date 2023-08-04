Muğla'da baca yangını korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen baca yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Menteşe Hastane caddesi üzerinde bir fırının bacasından alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile bacada çıkan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.