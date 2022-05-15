Muğla'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı - Haberler

Muğla'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Ula ilçesinde, ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı.
ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı.
Çörüş Mahallesi'nde bahçede çapa makinesiyle çalışan Hüseyin Yavuz (73), sağ ayağını makineye kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yavuz, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel