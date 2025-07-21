Muğla'da Ayağı Kırılan Leylek Kurtarıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde bir leylek, yuvasında ayağı kırıldığı için tedavi altına alındı. Yerel muhtarın ihbarı üzerine AFAD ve elektrik dağıtım ekipleri leyleği kurtardı ve hayvan hastanesine götürdü.
Muğla'nın Ula ilçesinde yuvasında ayağı kırılan leylek tedaviye alındı.
Akçapınar Mahalle Muhtarı Şener Baykara, yuvasında çırpınan leyleği görünce AFAD'a haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile elektrik direğindeki yuvada ayağına plastik kablo dolanan leyleği kurtardı.
Ayağında kırık tespit edilen leylek, Gökova Hayvan Hastanesinde tedavi ediliyor.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel