Muğla'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

Muğla'da, 'Avrupa Spor Haftası' kapsamında 13 ilçede çeşitli spor etkinlikleri düzenlenirken, sağlıklı yaşam ve spor bilincinin artırılması hedefleniyor. Etkinlikler arasında basketbol, voleybol, futbol gibi birçok branş bulunuyor.

Muğla'da, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı yaşamı teşvik etmek, spor bilincini artırmak ve her yaştan bireyi fiziksel aktiviteye katmak amacıyla düzenlenen hafta kapsamında, farklı branşlarda spor etkinlikleri yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 23-30 Eylül tarihleri arasında 13 ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle her yaştan sporseverin basketbol, voleybol, futbol, atletizm, bisiklet, doğa yürüyüşleri, su sporları gibi birçok branşta sporla buluşmalarının sağlandığı belirtildi.

Sporun sadece profesyonel düzeyde değil günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, organizasyonun Muğla'nın spor potansiyelini de ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
