Muğla'da Av Yasağının Sona Erişi Kutlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, av yasağının sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Güllük Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında gerçekleştirilen törende, sezonun bereketli geçmesi için dua edildi, davetlilere balık ekmek ikram edildi.

Dalış timlerinin barınakta deniz dibi temizliği yaptığı etkinlikte, kovalarla denize balık yavrusu bırakıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, törendeki konuşmada, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Denizlerin korunması için ciddi bir gayret içinde olduklarını belirten Mete, "Bu vatan bizim ve ilelebet bizim olmaya devam edecek. Üç tarafı denizlerle çevrili yeşil vatanımızın bir parçası olan mavi vatanı korumak ve gelecek nesillere bırakırken temizliğine dikkat etmek bizlerin görevidir. Bu sebeple üzerimize düşeni yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Balıkçılarımıza iyi bir sezon diliyorum, ağları balıkla dolsun diyorum." dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Milas'ta yaklaşık 5 bin kişinin denizden geçindiğini, bakanlığın belirlediği kurallara uyulmasının sürdürebilirlik açısından son derece önemli olduğuna vurguladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da Muğla'nın 1480 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkenin en değerli avlak sahalarına sahip illerinden biri olduğunu dile getirdi.

"Balıkçılara 8,5 milyon lira destek ödemesi"

Yeni barınak planlamalarının sürdüğünü aktaran Baydar, sözlerine şöyle devam etti:

"Balıkçılarımızın adeta ikinci evi olan balıkçı barınaklarımız da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris ilçelerimizde toplam 13 balıkçı barınağı mevcuttur. 2021 yılından itibaren başlattığımız deniz dibi temizlik çalışmalarını her yıl eş zamanlı olarak sürdürüyor, denizlerimizi daha temiz, daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz. 2025 yılında küçük ölçekli balıkçılara, 8,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Balon balığı avlayan balıkçılara da ek destek sağlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 285 bin yavru balığı, deniz ve iç sularımızla buluşturduk, yıl sonu hedefimiz ise yarım milyonu aşmak."

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya da su ürünleri sektöründen dolaylı dolaysız 450 bin kişinin geçimini sağladığını ve balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını ifade etti.

Etkinlik, kısa tekne turuyla sona erdi.