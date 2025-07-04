Muğla'da Atık Tesislerine 11 Milyon Lira Cezai İşlem

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde faaliyet gösteren atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine yönelik deniz denetimlerinde, usulsüzlük tespit edilen 4 atık kabul tesisi ile 2 atık alma gemisine 11 milyon 217 bin lira para cezası verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1484 kilometre kıyı uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da, yaz sezonunun başlamasıyla atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine yönelik denetimler artırıldı.

Bu kapsamda Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'daki Torba, Türkbükü, Yalıkavak ve Gündoğan mevkilerinde faaliyet gösteren atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerinde denetim yaptı.

Ekipler, Denizcilik Atıkları Uygulaması üzerinden birçok tekne için Atık Transfer Formu düzenlendiğini ancak atık alma noktalarını gösteren 24 saatlik kamera kayıtları izlendiğinde, bazı teknelerin tesislere atık vermediğini tespit etti.

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarına el konulurken, ilk etapta 3 atık kabul tesisi ile 2 atık alma gemisine 9 milyon 348 bin lira para cezası uygulandı.

Marmaris'teki tesise 1 milyon 869 bin lira ceza

Marmaris'teki Turunç mevkisinde yapılan denetimlerde ise liman faaliyeti kapsamında işletilen tesiste Atık Transfer Formu düzenlenmesine rağmen kamera kayıtları izlendiğinde teknelerin tesise atık vermediği belirlendi. Ekipler, tesise 1 milyon 869 bin lira para cezası verdi.

Fethiye'ye bağlı Göcek'te de 1 atık kabul tesisi ve 4 atık alma gemisi denetlendi. Gemilerde acil müdahale planlarının bulunmadığı, iskandil cetvellerinin olmadığı, teknelerden kredi kartı ve nakit olarak atık alım ücretlerinin tahsis edildiği anlaşıldı.

Atık kabul tesisindeki denetimlerde ise 8 tekne için Atık Transfer Formu düzenlendiği görüldü. Tesis yetkilileri, tesisin altyapı sistemine bağlı olmaması nedeniyle alınan atıkların vidanjör marifetiyle bertarafa gönderildiğini, kamera sisteminin arızalı olduğunu iddia etti.

Bu tesis ve gemilerle ilgili de inceleme başlatılırken, sürecin sonucuna göre idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.