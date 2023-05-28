Muğla'da Atatürk Heykeli Önünde Nöbet Tutmaya Başlayan Vatandaş: Atatürk İçin Buradayım

Muğla’da Selim Küçükay elinde Türk Bayrağı ile Atatürk heykeli önünde nöbet tutmaya başladı. Küçükay, Atatürk'ün ilkelerini savunmak için burada olduğunu söyledi.

ESMA TURAN

Muğla'da Selim Küçükay elinde Türk Bayrağı ile Atatürk heykeli önünde nöbet tutmaya başladı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde Selim Küçükay isimli vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli önünde elinde Türk Bayrağı ile nöbet tutmaya başladı. Açıklama yapan Küçükay, "Atatürk için buradayım. İlkelerini savunmak için buradayım. Laikliğe karşı duranlara karşı buradayım. Bugün kaybetsek de, kazansak da yarın peşlerinde olacağız. Sonsuza kadar peşlerinde olacağız. Sonsuza kadar buradayım" dedi.