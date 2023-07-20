Muğla'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Öldürdüğü İddiasıyla 10 Yıl Hapis Cezası Alan Kadın Tahliye Edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kezban Ç. (31), maktul Ömer Çelik'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Suçsuz olduğunu ileri süren Keziban Ç, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyetince sanığa müebbet hapis cezası verildi, olayın haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle ceza 12 yıla indirildi. Mahkeme heyetince iyi hal indirimi uygulanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı konulan kadın, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay

Seydikemer ilçesinde 13 Aralık 2022'de Keziban Ç'nin, arkadaşı Ömer Karaca'yı kavga sırasında av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğü iddia edilmişti. Gözaltına alınan Keziban Ç, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Keziban Ç. (31) hakkında Ömer Karaca'yı (32) "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.