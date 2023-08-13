Muğla'da Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum İlçesi Yahşi çıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu kurtardı.
Muğla'nın Bodrum İlçesi Yahşi çıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 tahliye botu kurtardı.
Bodrum Yahşi açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 11 metrelik tekneyi yedekleyerek Yahşi'ye emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel