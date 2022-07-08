Muğla'da arife günü 5 kilometrelik araç kuyruğu (2) - Haberler

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Muğla'da arife günü 5 kilometrelik araç kuyruğu (2)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Muğla'da arife günü 5 kilometrelik araç kuyruğu (2)

BODRUM'DA ULAŞIM DURMA NOKTASINDADünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, arife gününde de kentin ana yollarında ve işlek caddelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

BODRUM'DA ULAŞIM DURMA NOKTASINDA

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, arife gününde de kentin ana yollarında ve işlek caddelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Güvercinlik Jandarma Kontrol Noktası'ndan son 1 haftada 80 bin araç giriş yaptı. Ekiplerce 10 binden fazla aracın kontrolü yapılırken, trafik akışının sağlanması için bölgede jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Özellikle Turgutreis, Yalıkavak, Türkbükü ve kent merkezi istikametlerinde trafik, yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Kurban Bayramı Bodrum Güncel Haberler

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