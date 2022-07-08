Muğla'da arife günü 5 kilometrelik araç kuyruğu - Haberler

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Muğla'da arife günü 5 kilometrelik araç kuyruğu

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Muğla'da arife günü 5 kilometrelik araç kuyruğu

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, arife günü de Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye devam etti.

BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, arife günü de Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye devam etti. Şehir girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın- Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Muğla Güncel Haberler

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