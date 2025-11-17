Muğla'da Aranma Kaydı Olan 59 Şüpheli Yakalandı

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 59 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Kasım'da yapılan 3 bin 681 devriye görevinde, 42 bin 608 şahıs ve 19 bin 260 araç kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanan 59 kişiden 17'si tutuklandı.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, alınan tedbirler sonucu "kasten yaralama, oto hırsızlığı, hakaret ve mala zarar verme" suçlarında azalma meydana geldiği belirtildi.