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Muğla'da aranan hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Ula ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.K. isimli hükümlü adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Demirtaş Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Muğla Ula Cezaevi Yakalama Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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