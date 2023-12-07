Muğla'da aranan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.K. isimli hükümlü adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Ula ilçesinde, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Demirtaş Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.