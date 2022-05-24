Muğla'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Muğla'da aranan hükümlü yakalandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Ula ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan B.E, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevinde gönderildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel