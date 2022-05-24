Muğla'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da aranan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan B.E, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevinde gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title