Muğla'da arama kaydı bulunan 19 kişi tutuklandı - Haberler

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Muğla'da arama kaydı bulunan 19 kişi tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da arama kaydı bulunan 19 kişi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 19'u tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 19'u tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından Muğla ve ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 31 ayrı suçtan 46 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Muğla, Güncel, Haberler

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