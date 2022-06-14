Muğla'da apartmanın beşinci katında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Muğla'da apartmanın beşinci katında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da apartmanın beşinci katında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir apartmanın beşinci katındaki boş dairenin balkonunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir apartmanın beşinci katındaki boş dairenin balkonunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.

Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi'ndeki Hürriyet apartmanından bir kaç gün kedi sesi geldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Yatağan İtfaiye Amirliği ekipleri, merdiven aracılığıyla balkondaki kediye ulaşarak kurtardı.

Kediyi düşmemesi için kafese alan ekipler, itfaiye merdiveniyle kediyi indirdi.

Mahalledeki gönüllü bir vatandaşa teslim edilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yatağan İtfaiye Muğla kedi Güncel Haberler

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