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Muğla'da antik kentte kayalıktan düşen turist yaralandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'nde denize girmek için kayalıklara çıkan bir turist, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan turist, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde antik kentte kayalıktan düşen kişi yaralandı.

Yazı Mahallesi'ndeki Knidos Antik Kenti'nde, denize girmek için kayalıkların üzerine çıkan yabancı uyruklu kişi, dengesini kaybedip aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan turist, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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