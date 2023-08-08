Muğla'da Ana İsale Hattı Patladı: Motosikletli ve Köpeği Havaya Fırladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu yoldan geçen bir motosikletli ve köpeği metrelerce havaya fırladı. Patlama sonucunda motosiklet hasar gördü ve sürücü ile köpeği hastaneye kaldırıldı. Patlaktan akan su nedeniyle yolda büyük bir çukur oluştu ve trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bomba gibi patlayan ana isale hattı, yoldan geçen motosikletli ve köpeğini metrelerce havaya fırlattı.
Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde ana isale hattı patladı. Patlama yoldan geçen 48 VS 181 plakalı motosikleti ile seyreden Serkan Özbey ve köpeğini havaya fırlattı. Sürücüsü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaştı. Motosiklet ise hasar aldı. Serkan Özbey ve köpeği hastaneye kaldırıldı. Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda kocaman çukur oluştu. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, patlamada yaralanan Serkan Özbey'i tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. - MUĞLA