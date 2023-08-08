Muğla'da Ana İsale Hattı Patladı: Motosikletli ve Köpeği Havaya Fırladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu yoldan geçen bir motosikletli ve köpeği metrelerce havaya fırladı. Patlama sonucunda motosiklet hasar gördü ve sürücü ile köpeği hastaneye kaldırıldı. Patlaktan akan su nedeniyle yolda büyük bir çukur oluştu ve trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı.