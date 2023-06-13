Muğla'da Ambulans Kaza Yaptı: 4 Yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait bir ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muğla'da bir hastanede tedavisi tamamlanan kişiyi, Ula ilçesi Gökova Mahallesi'ndeki evine bırakan Umut Saraç idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait 48 ADP 436 plakalı ambulans, Gökova Kavşağı'nda Şerife Tokmak'ın kullandığı 48 ET 726 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıktı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde ve ambulansta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel