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Muğla'da Ambulans Helikopterin Düşmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Ambulans Helikopterin Düşmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde ambulans helikopterin hastane binasına çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. Kazanın nedeni yoğun sis olarak açıklandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.

Helikopter daha sonra boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menteşe ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini belirten Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Akbıyık, vefat edenler için başsağlığı diledi.

Kazada sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun, yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ambulans helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Taksi şoförü kaza anını anlattı

Öte yandan hastaneye çarpan ambulans helikopterin düşme anı bir taksinin araç kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, helikopterin düştüğü an ve taksi içerisindeki panik anları yer alıyor.

Kaza anında bölgede bulunan taksi şoförü Recep Küçükdağ, AA muhabirine, acil serviste yolcusunu aldıktan sonra seyir haline geçtiğini söyledi.

Yolda çok sis olduğunu ve ağır ilerlediğini dile getiren Küçükdağ, "İlk olarak araçta arıza oldu sandım. Refleks olarak frene bastım. O anda bir gürültü oldu, baktık yere bir şey düştü. Yolcuma hissettirmedim ama çok korktum. Sisten uzaktaymış gibi gözüküyor ama yakındı. Aracımı sola çektim. Biraz daha ilerledik sonra askerlerimizin koştuğunu gördük. Baktığımızda ne yazık ki helikopter düşmüştü. Helikopter, sanki üzerimize düştü o derece yakındı. Yoğun bir sis vardı." diye konuştu.

Küçükdağ, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Hayatını kaybedenler için tören düzenlenecek

Kazada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri, Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, Adli Tıp Kurumu bahçesinde bekliyor. Üzüntülü oldukları gözlenen aileler, görevliler ve yakınları tarafından sakinleştiriliyor.

Hayatını kaybedenler için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Öte yandan Ankara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gelecek kaza kırım ekibinin düşen helikopterde inceleme yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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