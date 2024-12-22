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Muğla'da Ambulans Helikopteri Hastaneye Çarparak Düştü

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Muğla'da havalanan ambulans helikopteri, yoğun sis nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Kazada 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, olay anı bir taksi kamerasına yansıdı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi, bir ticari taksinin araç kamerasına yansıdı.

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, bugün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek için havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düştü.

Helikopter içerisinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel kaza sonucu hayatını kaybetti.

İsimleri belli oldu

Kaza sonucu hayatını kaybeden 2 pilotun, bir doktor ve bir sağlık personelinin kimliği duyuruldu. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve Att. Selçuk Soykan olarak açıklandı.

Düşme anı taksi kamerasında

Öte yandan helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi, bir ticari taksinin araç kamerasına yansıdı.

Muğla'da Ambulans Helikopteri Hastaneye Çarparak Düştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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