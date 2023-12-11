Muğla'da Alkollü Sürücüden Kaza: 2 Kadın Gözaltına Alındı

Muğla'da alkollü bir sürücü kaldırıma çıkarak park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara ve aydınlatma direğine çarptı. Sürücüyü durduran çevredekilerle tartışan araçtan inen bir kadın ise etraftakilere hakaret etti. Polise direnen 2 kadın gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bodrum ilçesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 34 BZM 236 plakalı otomobil, Belediye Meydanı girişinde kaldırıma çıktı. Otomobil, daha sonra park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara, aydınlatma direğine ve çöp kovasına çarptı. Bunun üzerine sürücü otomobilden inip, kaçmak istedi. Sürücüyü çevredekiler durdururken, araçtan inen M.Y. de etraftakilere hakaret etti. İhbarla bölgeye polis ekipleri gönderildi. Kontrolde, sürücü Ş.B.'nin 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ş.B.'nin ehliyetine 6 ay süre ile el koyulurken, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Bunun üzerine polise tepki gösterip, direnen 2 kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'polise mukavemet gösterme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.