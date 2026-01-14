Haberler

Muğla'daki koyda nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda nesli tehlike altında olan Akdeniz foku sahilde görüntülendi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen fok, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

Sahilde bulunan vatandaşlar, Akdeniz fokunun kıyıya yakın noktada yüzdüğünü fark etti.

Zaman zaman dalarak avlanan yetişkin fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bir süre sahilde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.

Fokun kıyıya yakın noktada yüzdüğü ve avlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel


