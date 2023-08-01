Muğla'da Akbelen Ormanı'ndaki Ağaçlar Kesildi

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik alanının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı çıkan çevreciler ve İkizköylülerin nöbeti devam ediyor. Bugün, dokuz gündür kesilen ağaçlar budandı, tomruk haline getirildi ve alandan taşındı. Jandarma tüm bu işlemin sürdüğü alana girilmemesi için barikat kurdu.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Muğla'da, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların dokuz gündür kesildiği Akbelen'de, bugün; kesilen ağaçlar taşınabilecek boyutlara getirmek amacıyla budandı, tomruklar kamyonlara yüklendi ve alan temizlendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik alanının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı çıkan çevreciler ve İkizköylülerin nöbeti devam ediyor.

Bugün, dokuz gündür kesilen ağaçlar budandı, tomruk haline getirildi ve alandan taşındı. Jandarma tüm bu işlemin sürdüğü alana girilmemesi için barikat kurdu.