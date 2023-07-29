Muğla'da Akbelen Ormanı'nda Jandarma Çevrecilere Sert Müdahale Etti

Muğla'da Akbelen Ormanı'nda, Jandarma; köylülere ve çevrecilere sert müdahale etti. Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimi, altıncı gününde devam ediyor. Pek çok kentten, İkizköy'e gelen çevreciler, Akbelen Ormanı'nda kurulan direniş alanına giremedi. Çevreciler, yolu kapattı, yasak kararını protesto etti. Yol daha sonra açıldı. Çevreci sivil topum kuruluşları, yola çıkmak istedi. Bu sırada jandarma, müdahale edileceğini duyurdu. Bunun üzerine köylüler ve çevreciler ile jandarma arasında tartışma çıktı. Jandarma, doğa nöbetindeki çevreciler ve köylülere; biber gazları, kalkan ve joplarla müdahale etti. Çevreciler ve köylüler, sert müdahaleye tepki gösterdi.

Haber: EMRE SERCAN İKE - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Muğla'da Akbelen Ormanı'nda, Jandarma ; köylülere ve çevrecilere sert müdahale etti.

Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimi, altıncı gününde devam ediyor. Pek çok kentten, İkizköy'e gelen çevreciler, Akbelen Ormanı'nda kurulan direniş alanına giremedi. Çevreciler, yolu kapattı, yasak kararını protesto etti. Yol daha sonra açıldı.

Çevreci sivil topum kuruluşları, yola çıkmak istedi. Bu sırada jandarma, müdahale edileceğini duyurdu. Bunun üzerine köylüler ve çevreciler ile jandarma arasında tartışma çıktı. Jandarma, doğa nöbetindeki çevreciler ve köylülere; biber gazları, kalkan ve joplarla müdahale etti. Çevreciler ve köylüler, sert müdahaleye tepki gösterdi.