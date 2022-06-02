Muğla'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı - Haberler

Muğla'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Milas ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan minibüsün motor kısmından belirlenemeyen nedenle alevler çıkmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Durmuş Genç - Güncel