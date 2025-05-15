Muğla'da Aile Haftası Yürüyüşü ve Tekne Turu Düzenlendi

Muğla'da Aile Haftası Yürüyüşü ve Tekne Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Aile Haftası' yürüyüşü ve tekne turuna protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik boyunca aile bağlarını güçlendirmeye yönelik mesajlar paylaşıldı.

Muğla'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" yürüyüşü ve tekne turu yapıldı.

Muğla Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler Recai Güreli Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş yapanlara, sporcular ve akülü sandalyelerle bedensel engelliler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından kent merkezinde araç korteji yapıldı.

Aile temalı süslemelerle donatılmış araçlardan oluşan korteje vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yürüyüşün ardından engelliler, aileleri ile sporcular ve vatandaşlar Sakin Kent Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nde tekne turuna katıldı.

Buradaki köprü ve tekneler ile Azmak Nehri etrafına da "En büyük aile Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun" pankartları asılarak Aile Yılı'na dikkat çekildi.

Aileler, doğayla iç içe, huzur dolu bir atmosferde teknelerle Azmak'ın eşsiz güzelliklerini keşfederek birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Etkinlikler boyunca katılımcılara "Aile Yılı"na dair çeşitli bilgilendirici materyal ile aile bağlarını güçlendirmeye yönelik mesajlar paylaşıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.