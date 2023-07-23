Muğla'da Ahşap Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evin ahşap çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evin ahşap çatı bölümünde başlayan yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Köyceğiz Gelişim Mahallesi Nesvet Hanım Caddesi üzerindeki iki katlı çatısı ahşap binada elektrik kaynaklı yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yangın söndürdü ve soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA