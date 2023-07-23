Muğla'da Ahşap Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evin ahşap çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı.